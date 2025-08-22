Liaison vélo Avoise > Asnières Avoise Sarthe

Liaison vélo Avoise > Asnières

Liaison vélo Avoise > Asnières 72430 Avoise Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 4800.0 Tarif :

Au départ du camping l’oeil dans le rétro, parcourez quelques kilomètres en direction d’Asnières-sur-Vègre, un amour de village !

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-cyclo/ +33 2 43 95 00 60

English :

Starting from the campsite with an eye in the rear-view mirror, drive a few kilometres towards Asnières-sur-Vègre, a village love!

Deutsch :

Fahren Sie vom Campingplatz l’oeil dans le rétro aus einige Kilometer in Richtung Asnières-sur-Vègre, einer Dorfliebe!

Italiano :

Dal campeggio l’oeil dans le rétro, percorrete qualche chilometro in direzione di Asnières-sur-Vègre, un amore di villaggio!

Español :

Desde el camping l’oeil dans le rétro, conduzca unos kilómetros hacia Asnières-sur-Vègre, ¡un amor de pueblo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire