Liaison vélo Avoise > Fontenay Avoise Sarthe

Liaison vélo Avoise > Fontenay

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Au départ du camping l’oeil dans le rétro, cette découverte de la Vallée de la Vègre vous réserve de belles surprises.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-cyclo/ +33 2 43 95 00 60

English :

Starting from the campsite, this discovery of the Vallée de la Vègre has some nice surprises in store for you.

Deutsch :

Ausgehend vom Campingplatz l’oeil dans le rétro hält diese Entdeckungsreise durch das Vègre-Tal viele Überraschungen für Sie bereit.

Italiano :

Partendo dal campeggio l’oeil dans le rétro, questa scoperta della Valle del Vègre vi riserva delle belle sorprese.

Español :

Con salida desde el camping l’oeil dans le rétro, este descubrimiento del Valle del Vègre le depara agradables sorpresas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire