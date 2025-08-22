Liaison vélo Avoise > Solesmes Avoise Sarthe
Liaison vélo Avoise > Solesmes 72430 Avoise Sarthe Pays de la Loire
Au départ du camping l’oeil dans le rétro, vous rejoindrez la célèbre Abbaye de Solesmes en emprutant des petites routes sélectionnées pour vous !
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-cyclo/ +33 2 43 95 00 60
English :
Starting from the campsite, you will reach the famous Abbey of Solesmes by taking small roads selected for you!
Deutsch :
Vom Campingplatz l’oeil dans le rétro aus erreichen Sie die berühmte Abtei von Solesmes über kleine Straßen, die für Sie ausgewählt wurden!
Italiano :
Dal campeggio l’oeil dans le rétro, raggiungerete la famosa Abbazia di Solesmes percorrendo piccole strade selezionate per voi!
Español :
Desde el camping l’oeil dans le rétro, llegará a la famosa Abadía de Solesmes tomando pequeñas carreteras seleccionadas para usted
