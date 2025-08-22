Liaison vélo Avoise > Solesmes Avoise Sarthe

Liaison vélo Avoise > Solesmes

Liaison vélo Avoise > Solesmes 72430 Avoise Sarthe Pays de la Loire

Distance : 10600.0

Au départ du camping l’oeil dans le rétro, vous rejoindrez la célèbre Abbaye de Solesmes en emprutant des petites routes sélectionnées pour vous !

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-cyclo/ +33 2 43 95 00 60

English :

Starting from the campsite, you will reach the famous Abbey of Solesmes by taking small roads selected for you!

Deutsch :

Vom Campingplatz l’oeil dans le rétro aus erreichen Sie die berühmte Abtei von Solesmes über kleine Straßen, die für Sie ausgewählt wurden!

Italiano :

Dal campeggio l’oeil dans le rétro, raggiungerete la famosa Abbazia di Solesmes percorrendo piccole strade selezionate per voi!

Español :

Desde el camping l’oeil dans le rétro, llegará a la famosa Abadía de Solesmes tomando pequeñas carreteras seleccionadas para usted

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire