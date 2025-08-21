Liaison vélo Solesmes > Parcé Solesmes Sarthe

Liaison vélo Solesmes > Parcé

Liaison vélo Solesmes > Parcé 72300 Solesmes Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Au départ de l’Abbaye de Solesmes, découvrez la route de Beaucé qui vous conduiera à Parcé, petite cité de caractère

+33 2 43 95 00 60

English :

Starting from the Abbey of Solesmes, discover the road to Beaucé which will lead you to Parcé, a small town of character

Deutsch :

Entdecken Sie von der Abtei von Solesmes aus die Route de Beaucé, die Sie nach Parcé, einer kleinen Stadt mit Charakter, führt

Italiano :

Dall’Abbazia di Solesmes, scoprite la strada di Beaucé che vi condurrà a Parcé, una piccola città di carattere

Español :

Desde la Abadía de Solesmes, descubra la carretera de Beaucé que le llevará a Parcé, una pequeña ciudad con carácter

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire