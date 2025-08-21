Liaison vélo Solesmes > Parcé Solesmes Sarthe
Liaison vélo Solesmes > Parcé
Liaison vélo Solesmes > Parcé 72300 Solesmes Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 10600.0 Tarif :
Au départ de l’Abbaye de Solesmes, découvrez la route de Beaucé qui vous conduiera à Parcé, petite cité de caractère
+33 2 43 95 00 60
English :
Starting from the Abbey of Solesmes, discover the road to Beaucé which will lead you to Parcé, a small town of character
Deutsch :
Entdecken Sie von der Abtei von Solesmes aus die Route de Beaucé, die Sie nach Parcé, einer kleinen Stadt mit Charakter, führt
Italiano :
Dall’Abbazia di Solesmes, scoprite la strada di Beaucé che vi condurrà a Parcé, una piccola città di carattere
Español :
Desde la Abadía de Solesmes, descubra la carretera de Beaucé que le llevará a Parcé, una pequeña ciudad con carácter
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire