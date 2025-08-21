Liaison VTT Somme-Oise Saint-Quentin Aisne

Liaison VTT Somme-Oise En VTT

Liaison VTT Somme-Oise 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France

Cet itinéraire balisé dans les deux sens permet de relier les deux vallées au départ de Saint-Quentin ou de Berthenicourt. Il assure une liaison entre les circuits VTT de la vallée de l’Oise (dont Le Breuil ) et les nombreux itinéraires qui gravitent autour du Parc du Marais D’Isle à Saint-Quentin. Il crée aussi une connexion sans voiture entre Saint-Quentin et l’EuroVelo 3, réservée toutefois à des personnes équipées de VTC ou VTT. La description ci-dessous a été rédigée au départ de Saint-Quentin.

English :

This two-way signposted itinerary links the two valleys from Saint-Quentin or Berthenicourt. It provides a link between the mountain bike circuits of the Oise valley (including Le Breuil ) and the many routes that revolve around the Parc du Marais D’Isle in Saint-Quentin. It also creates a car-free connection between Saint-Quentin and EuroVelo 3, although it is reserved for people with mountain bikes or mountain bikes. The description below was written from Saint-Quentin.

Deutsch :

Diese in beide Richtungen ausgeschilderte Route verbindet die beiden Täler von Saint-Quentin oder Berthenicourt aus. Sie stellt eine Verbindung zwischen den Mountainbike-Routen im Oise-Tal (u. a. Le Breuil ) und den zahlreichen Routen rund um den Parc du Marais D’Isle in Saint-Quentin her. Außerdem wird eine autofreie Verbindung zwischen Saint-Quentin und der EuroVelo 3 geschaffen, die allerdings nur von Personen mit Mountainbikes oder Trekkingrädern genutzt werden darf. Die folgende Beschreibung wurde von Saint-Quentin aus verfasst.

Italiano :

Questo percorso è segnalato in entrambe le direzioni e collega le due valli da Saint-Quentin o Berthenicourt. È un collegamento tra i circuiti di mountain bike della valle dell’Oise (tra cui Le Breuil ) e i numerosi percorsi del Parco del Marais D’Isle a Saint-Quentin. Inoltre, crea un collegamento senza auto tra Saint-Quentin ed EuroVelo 3, ma solo per le persone in mountain bike. La descrizione che segue è stata scritta da Saint-Quentin.

Español :

Esta ruta está señalizada en ambas direcciones y une los dos valles desde Saint-Quentin o Berthenicourt. Es el nexo de unión entre los circuitos de bicicleta de montaña del valle del Oise (incluido Le Breuil ) y las numerosas rutas que rodean el parque Marais D’Isle de Saint-Quentin. También crea una conexión sin coches entre Saint-Quentin y EuroVelo 3, pero sólo para personas con bicicletas de montaña. La descripción que sigue fue escrita desde Saint-Quentin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-11-07 par Agence Aisne Tourisme