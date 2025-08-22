L’île du château Les Bordes Saône-et-Loire
L’île du château Les Bordes Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
L’île du château A pieds Facile
L’île du château Rue du Sentier 71350 Les Bordes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
L’île du château est un espace naturel idéal pour se promener à l’ombre et au bord de l’eau. Des tables de pique-nique sont également à disposition.
Facile
+33 3 85 91 87 52
English :
The island of the castle is an ideal natural space for a walk in the shade and by the water. Picnic tables are also available.
Deutsch :
Die Schlossinsel ist ein idealer Naturraum, um im Schatten und am Wasser spazieren zu gehen. Es stehen auch Picknicktische zur Verfügung.
Italiano :
L’isola del castello è un’area naturale ideale per una passeggiata all’ombra e in riva al mare. Sono disponibili anche tavoli da picnic.
Español :
La isla del castillo es una zona natural ideal para pasear a la sombra y junto al agua. También hay mesas de picnic disponibles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data