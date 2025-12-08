LISIEUX la Paquine 23km D 298m Lisieux Calvados

LISIEUX la Paquine 23km D 298m

LISIEUX la Paquine 23km D 298m 25 Rue Joseph Guillonneau 14100 Lisieux Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 23000.0 Tarif :

Ce circuit de 23 km, au départ du centre aquatique Le Nautile de Lisieux, vous fait passer à travers la campagne de la capitale du Pays d’Auge en suivant en partie la Paquine.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : LISIEUX la Paquine 23km D 298m

This 23 km circuit, starting from the Le Nautile aquatic center in Lisieux, takes you through the countryside of the Pays d’Auge capital, partly following the Paquine river.

Deutsch :

Diese 23 km lange Strecke, die am Wassersportzentrum Le Nautile in Lisieux beginnt, führt Sie durch die Landschaft der Hauptstadt des Pays d’Auge, wobei Sie teilweise dem Fluss Paquine folgen.

Italiano :

Questo percorso di 23 km, con partenza dal centro acquatico Le Nautile di Lisieux, si snoda attraverso la campagna della capitale del Pays d’Auge, seguendo una parte del fiume Paquine.

Español :

Esta ruta de 23 km, que parte del centro acuático Le Nautile de Lisieux, le llevará por la campiña de la capital del Pays d’Auge, siguiendo parte del río Paquine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme