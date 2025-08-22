Location de vélo à assistance électrique Fleurance Fleurance Gers

Location de vélo à assistance électrique Fleurance

Location de vélo à assistance électrique Fleurance 97 Rue Pasteur 32500 Fleurance Gers Occitanie

Nous vous proposons nos VTT à assistance électrique a la location.

Vous pouvez les utiliser si vous faites 1 mètre 40 ou plus, et pourrez parcourir 60kms ou plus.

Pensez à les réserver par téléphone et précisez bien que ce sera au départ de Fleurance.

https://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 64 00 00

English :

We offer our electric-assist mountain bikes for hire.

You can use them if you’re 1m40 or taller, and can cover 60kms or more.

Don’t forget to reserve them by phone, and make sure you specify that they will be departing from Fleurance.

Deutsch :

Wir bieten Ihnen unsere Mountainbikes mit Elektroantrieb zum Verleih an.

Sie können sie benutzen, wenn Sie 1,40 m oder größer sind und 60 km oder mehr fahren können.

Bitte reservieren Sie sie telefonisch und geben Sie an, dass sie von Fleurance aus starten.

Italiano :

Offriamo a noleggio le nostre mountain bike a pedalata assistita.

Possono essere utilizzate da chi è alto almeno 1 metro e 40 e possono percorrere 60 km o più.

Ricordate di prenotarle telefonicamente e di specificare che partiranno da Fleurance.

Español :

Le ofrecemos nuestras bicicletas de montaña con asistencia eléctrica en alquiler.

Puedes utilizarlas si mides 1 metro 40 o más y puedes recorrer 60 km o más.

No olvide reservarlas por teléfono y especificar que saldrán de Fleurance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme