Location de vélos à assistance électrique La Romieu La Romieu Gers

Location de vélos à assistance électrique La Romieu

Location de vélos à assistance électrique La Romieu 11 Place Etienne Bouet 32480 La Romieu Gers Occitanie

Nous vous proposons nos VTT à assistance électrique a la location.

Vous pouvez les utiliser si vous faites 1 mètre 40 ou plus, et pourrez parcourir 60kms ou plus.

Pensez à les réserver par téléphone et précisez bien que ce sera au départ de La Romieu.

https://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 64 00 00

English :

We offer our electric-assist mountain bikes for hire.

You can use them if you’re 1m40 or taller, and can cover 60kms or more.

Don’t forget to reserve them by phone, and make sure you specify that they will be departing from La Romieu.

Deutsch :

Wir bieten Ihnen unsere Mountainbikes mit Elektroantrieb zum Verleih an.

Sie können sie benutzen, wenn Sie mindestens 1,40 m groß sind und 60 km oder mehr zurücklegen können.

Bitte reservieren Sie sie telefonisch und geben Sie an, dass sie von La Romieu aus starten.

Italiano :

Offriamo a noleggio le nostre mountain bike a pedalata assistita.

Possono essere utilizzate da chi è alto almeno 1 metro e 40 e possono percorrere 60 km o più.

Non dimenticate di prenotarle telefonicamente e di specificare che partiranno da La Romieu.

Español :

Le ofrecemos nuestras bicicletas de montaña con asistencia eléctrica en alquiler.

Puede utilizarlas si mide 1 m 40 o más y puede recorrer 60 km o más.

No olvide reservarlas por teléfono y especificar que saldrán de La Romieu.

