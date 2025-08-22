Location de vélos VAE et musculaires Office de tourisme Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Location de vélos VAE et musculaires Office de tourisme

Location de vélos VAE et musculaires Office de tourisme 32 rue Armand Paulmard 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’office de tourisme des Combes à la Saône vous propose des vélos à assistance électrique et des vélos classiques à la location toute l’année.

http://www.otc3.fr/ +33 3 84 68 89 04

The tourist office of Les Combes à la Saône offers you electrically assisted bicycles and classic bicycles for hire all year round.

Im Tourismusbüro von Les Combes à la Saône können Sie das ganze Jahr über Fahrräder mit elektrischer Unterstützung und klassische Fahrräder ausleihen.

L’ufficio turistico di Les Combes à la Saône offre biciclette a pedalata assistita e biciclette classiche a noleggio tutto l’anno.

La oficina de turismo de Les Combes à la Saône le ofrece bicicletas con asistencia eléctrica y bicicletas clásicas de alquiler durante todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data