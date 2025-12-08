L’Ognon fait la force Les Auxons Doubs

L’Ognon fait la force Gravel bike Difficulté moyenne

L’Ognon fait la force Gare de Besançon Franche-Comté TGV 25870 Les Auxons Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Voici une sortie gravel fluide, en pleine nature, à quelques kilomètres de Besançon.

English :

Here’s a fluid gravel outing in the heart of nature, just a few kilometers from Besançon.

Deutsch :

Dies ist ein flüssiger Gravel-Ausflug in die Natur, nur wenige Kilometer von Besançon entfernt.

Italiano :

Ecco un’uscita su ghiaia fluida nel cuore della natura, a pochi chilometri da Besançon.

Español :

He aquí una salida de grava fluida en plena naturaleza, a pocos kilómetros de Besançon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data