Longwy et les remparts de la ville haute Longwy Meurthe-et-Moselle

Longwy et les remparts de la ville haute Longwy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Longwy et les remparts de la ville haute Adultes A pieds Facile

Longwy et les remparts de la ville haute Place Darche 54400 Longwy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 3000.0 Tarif :

Circuit de 3 km.

Départ devant le Puits de Siège (office de tourisme) au centre de la place Darche, et passage devant l’hôtel de ville en direction des fortifications de Vauban.

Suivre le balisage jaune.

Facile

http://www.longwy-tourisme.com/ +33 3 82 24 94 54

English :

3 km circuit.

Departure in front of the Puits de Siège (tourist office) in the centre of the Place Darche, and passage in front of the town hall in the direction of Vauban’s fortifications.

Follow the yellow markings.

Deutsch :

Rundgang von 3 km Länge.

Start vor dem Puits de Siège (Touristenbüro) in der Mitte des Darche-Platzes und am Rathaus vorbei in Richtung der Festungsanlagen von Vauban.

Folgen Sie der gelben Markierung.

Italiano :

Circuito di 3 km.

Si parte dal Puits de Siège (ufficio turistico) al centro di Place Darche e si passa davanti al municipio in direzione delle fortificazioni di Vauban.

Seguire le indicazioni gialle.

Español :

Circuito de 3 km.

Comience frente al Puits de Siège (oficina de turismo), en el centro de la plaza Darche, y pase por delante del ayuntamiento hacia las fortificaciones Vauban.

Siga las marcas amarillas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Système d’information touristique Lorrain