L’Orme du Pont depuis Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye Yonne

L’Orme du Pont depuis Moutiers-en-Puisaye Parking de l’église de Moutiers 89520 Moutiers-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°4. Un parcours toutes saisons dans cette région de Puisaye entre bouchures avec ou sans trognes, patrimoine et légendes.

Signposted walk N°4. An all-weather trail in this Puisaye region of bouchures with or without trognes, heritage and legends.

Markierte Wanderung Nr. 4. Eine Route für alle Jahreszeiten in dieser Region der Puisaye zwischen Metzgereien mit oder ohne Trognes, Kulturerbe und Legenden.

Sentiero segnalato N°4. Un percorso per tutte le stagioni attraverso la regione della Puisaye, con le sue bouchures con o senza trogne, il suo patrimonio e le sue leggende.

Paseo señalizado n°4. Un sendero todo terreno por la región de Puisaye, con sus bouchures con o sin trognes, su patrimonio y sus leyendas.

