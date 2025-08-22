L’Oudrache Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire
L'Oudrache
Parking de l'Hôtel de Ville
71420 Perrecy-les-Forges
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
Durée :
Distance : 6500.0
Tarif :
Balade qui permet de franchir deux fois l’Oudrache, une première fois sur le pont et une deuxième fois à gué.
https://www.creusotmontceautourisme.fr/ +33 3 85 55 02 46
English :
A walk that takes you over the Oudrache twice, once on the bridge and once by ford.
Deutsch :
Bei diesem Spaziergang wird der Oudrache zweimal überquert, einmal auf der Brücke und ein zweites Mal durch eine Furt.
Italiano :
Questa passeggiata permette di attraversare l’Oudrache due volte, una sul ponte e l’altra a guado.
Español :
Este paseo le llevará a cruzar el Oudrache dos veces, una por el puente y otra por el vado.
