L’Oudrache Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire

L’Oudrache A pieds Facile

L’Oudrache Parking de l’Hôtel de Ville 71420 Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Balade qui permet de franchir deux fois l’Oudrache, une première fois sur le pont et une deuxième fois à gué.

https://www.creusotmontceautourisme.fr/ +33 3 85 55 02 46

English :

A walk that takes you over the Oudrache twice, once on the bridge and once by ford.

Deutsch :

Bei diesem Spaziergang wird der Oudrache zweimal überquert, einmal auf der Brücke und ein zweites Mal durch eine Furt.

Italiano :

Questa passeggiata permette di attraversare l’Oudrache due volte, una sul ponte e l’altra a guado.

Español :

Este paseo le llevará a cruzar el Oudrache dos veces, una por el puente y otra por el vado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data