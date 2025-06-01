Lozerette Mont Lozère et Goulet Lozère

Lozerette Mont Lozère et Goulet Lozère vendredi 1 août 2025.

Lozerette Marche nordique Difficulté moyenne

Lozerette 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 330 Distance : 18985.0 Tarif :

Cette longue marche chemine sur le dos du Mont Lozère, à l’Est du Valdonnez, sur un relief assez doux mais parfois pentu, notamment vers le ruisseau de Serviès.

https://www.destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

This long walk follows the back of Mont Lozère, to the east of Valdonnez, over fairly gentle but sometimes steep terrain, particularly towards the Serviès stream.

Deutsch :

Diese lange Wanderung verläuft auf dem Rücken des Mont Lozère, östlich von Valdonnez, über ein recht sanftes, aber manchmal steiles Gelände, insbesondere in Richtung des Serviès-Bachs.

Italiano :

Questa lunga passeggiata segue il dorso del Mont Lozère, a est di Valdonnez, su un terreno abbastanza dolce ma a volte ripido, in particolare verso il torrente Serviès.

Español :

Este largo paseo sigue la parte trasera del Monte Lozère, al este de Valdonnez, por un terreno bastante suave pero a veces escarpado, sobre todo hacia el arroyo Serviès.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère