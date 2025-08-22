Ludoparcours La route de Montgellafrey Saint François Longchamp Savoie

Ludoparcours La route de Montgellafrey

Ludoparcours La route de Montgellafrey Montgellafrey 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Ludoparcours emprunte la route de Montgellafrey. En suivant une feuille de route, il faut résoudre des énigmes à trouver le long du parcours.

http://saintfrancoislongchamp.com/ +33 4 79 59 10 56

English : Fun trail La route de Montgellafrey

The route follow the Montgellafrey road. Following the roadmap, you must solve riddles that you will find along the path.

Deutsch :

Der Ludoparcours führt über die Straße nach Montgellafrey. Indem du einer Wegbeschreibung folgst, musst du Rätsel lösen, die du entlang des Weges finden kannst.

Italiano :

Il Ludoparcours segue la strada per Montgellafrey. Seguendo una tabella di marcia, bisogna risolvere gli enigmi che si trovano lungo il percorso.

Español :

El Ludoparcours sigue el camino hacia Montgellafrey. Siguiendo una hoja de ruta, hay que resolver acertijos que se encuentran por el camino.

