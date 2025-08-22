Ludoparcours La route de Montgellafrey Saint François Longchamp Savoie
Ludoparcours La route de Montgellafrey Saint François Longchamp Savoie vendredi 1 mai 2026.
Ludoparcours La route de Montgellafrey
Ludoparcours La route de Montgellafrey Montgellafrey 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le Ludoparcours emprunte la route de Montgellafrey. En suivant une feuille de route, il faut résoudre des énigmes à trouver le long du parcours.
http://saintfrancoislongchamp.com/ +33 4 79 59 10 56
English : Fun trail La route de Montgellafrey
The route follow the Montgellafrey road. Following the roadmap, you must solve riddles that you will find along the path.
Deutsch :
Der Ludoparcours führt über die Straße nach Montgellafrey. Indem du einer Wegbeschreibung folgst, musst du Rätsel lösen, die du entlang des Weges finden kannst.
Italiano :
Il Ludoparcours segue la strada per Montgellafrey. Seguendo una tabella di marcia, bisogna risolvere gli enigmi che si trovano lungo il percorso.
Español :
El Ludoparcours sigue el camino hacia Montgellafrey. Siguiendo una hoja de ruta, hay que resolver acertijos que se encuentran por el camino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme