Ludoparcours Les Paquiers-Les Clochettes Saint François Longchamp Savoie

Ludoparcours Les Paquiers-Les Clochettes

Ludoparcours Les Paquiers-Les Clochettes Saint-François-Longchamp 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Ludoparcours, faisable à pieds ou en VTT, emprunte le sentier des Paquiers puis le Chemin de 1450 pour remonter sur la station. En suivant une feuille de route, il faut résoudre des énigmes à trouver le long du parcours.

+33 4 79 59 10 56

English : Fun trail Les Paquiers-Les Clochettes

The route, feasible on foot or with a moutain bike, follow the Sentier des Paquiers and then go back up to the resort by the Chemin de 1450 . Following the roadmap, you must solve riddles that you will find along the path.

Deutsch :

Der Ludoparcours, der zu Fuß oder mit dem Mountainbike absolviert werden kann, führt über den Paquiers-Pfad und dann über den Chemin de 1450 wieder hinauf zum Skiort. Anhand einer Wegbeschreibung müssen Sie Rätsel lösen, die Sie entlang des Weges finden.

Italiano :

Il Ludoparcours, che si può fare a piedi o in mountain bike, prende il sentiero dei Paquiers e poi lo Chemin de 1450 per tornare alla stazione. Seguendo una tabella di marcia, bisogna risolvere gli enigmi che si trovano lungo il percorso.

Español :

El Ludoparcours, que puede hacerse a pie o en bicicleta de montaña, toma el camino de Paquiers y luego el Chemin de 1450 para volver a la estación. Siguiendo una hoja de ruta, hay que resolver acertijos para encontrar a lo largo del camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme