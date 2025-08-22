M Le chemin du Paradis (hiver) Courchevel Savoie

Le chemin du Paradis

Le chemin du Paradis Courchevel Le Praz 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Profitez de cette balade pour faire une halte à Saint-Bon, chef-lieu et berceau de Courchevel, et visiter les Tremplins Olympiques de saut à ski.

+33 4 79 08 00 29

The walk takes you past the main town and birthplace of Courchevel (Saint-Bon), stopping at Courchevel Le Praz to visit the Olympic ski jumps.

Nutzen Sie diese Fahrt, um in Saint-Bon, dem Hauptort und der Wiege von Courchevel, Halt zu machen und die olympischen Skisprungschanzen zu besuchen.

Fate una sosta a Saint-Bon, capitale e luogo di nascita di Courchevel, e visitate la collina olimpica del salto con gli sci.

Haga una parada en Saint-Bon, capital y cuna de Courchevel, y visite la colina olímpica de saltos de esquí.

