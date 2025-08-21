Maisons de ville dans le val de Lorraine Frouard Meurthe-et-Moselle

Maisons de ville dans le val de Lorraine Adultes A pieds Facile

Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, de Meurthe-et-Moselle propose un itinéraire sillonnant les rues de Nancy et de Metz, à Frouard, devenues l’axe principal de la commune. Le regroupement de fonctions très différentes induit un mélange de divers styles architecturaux et un alignement des constructions sur rue souvent interrompu. Entre les deux immeubles, les trois maisons, la villa et la maison art déco, s’intercale le paysage. Il est alors visible par les promeneurs lors de cet itinéraire.

Un nouvel outil de sensibilisation à l’architecture a été créé par l’Union Régionale des CAUE de Lorraine à consulter sur https://www.itinerairesdarchitecture.fr

http://www.caue54.com/archi_itineraire_detail.asp?Fiche=91&archive=0 +33 3 83 94 51 78

The CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, of Meurthe-et-Moselle, proposes a route criss-crossing the streets of Nancy and Metz, in Frouard, which have become the main axis of the town. The grouping of very different functions leads to a mixture of different architectural styles and an often interrupted alignment of buildings on the street. Between the two buildings, the three houses, the villa and the art deco house, the landscape is interspersed. It is then visible to walkers on this itinerary.

A new tool for raising awareness of architecture has been created by the Regional Union of CAUEs of Lorraine, which can be consulted at https://www.itinerairesdarchitecture.fr

Der CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) des Departements Meurthe-et-Moselle schlägt eine Route durch die Rue de Nancy und Rue de Metz in Frouard vor, die zur Hauptachse der Gemeinde geworden sind. Die Zusammenlegung sehr unterschiedlicher Funktionen führt zu einer Mischung verschiedener architektonischer Stile und einer oft unterbrochenen Ausrichtung der Gebäude an der Straße. Zwischen den beiden Wohnblocks, den drei Häusern, der Villa und dem Art-déco-Haus schiebt sich die Landschaft. Sie ist dann für die Spaziergänger auf dieser Route sichtbar.

Ein neues Werkzeug zur Sensibilisierung für die Architektur wurde von der Union Régionale des CAUE de Lorraine geschaffen, das Sie unter https://www.itinerairesdarchitecture.fr einsehen können

Il CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, della Meurthe-et-Moselle propone un itinerario lungo le strade di Nancy e Metz, a Frouard, che sono diventate l’asse principale della città. Il raggruppamento di funzioni molto diverse porta a una mescolanza di stili architettonici diversi e a un allineamento spesso interrotto degli edifici sulla strada. Tra i due edifici, le tre case, la villa e la casa art déco, c’è un paesaggio. È quindi visibile agli escursionisti su questo percorso.

L’Union Régionale des CAUE de Lorraine ha creato un nuovo strumento di sensibilizzazione all’architettura da consultare su https://www.itinerairesdarchitecture.fr

El CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, de Meurthe-et-Moselle propone un itinerario por las calles de Nancy y Metz, en Frouard, que se han convertido en el eje principal de la ciudad. La agrupación de funciones muy diferentes da lugar a una mezcla de estilos arquitectónicos distintos y a una alineación de edificios en la calle a menudo interrumpida. Entre los dos edificios, las tres casas, la villa y la casa art decó, hay un paisaje. A continuación, es visible para los caminantes de esta ruta.

La Unión Regional de CAUE de Lorena ha creado una nueva herramienta de sensibilización sobre la arquitectura que se puede consultar en https://www.itinerairesdarchitecture.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Système d’information touristique Lorrain