Malaussanne Du moulin VTT Malaussanne Pyrénées-Atlantiques

Malaussanne Du moulin VTT Malaussanne Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Malaussanne Du moulin VTT En VTT Très facile

Malaussanne Du moulin VTT Bourg 64410 Malaussanne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Depuis l’église Saint André (XIIe siècle), datant de la vicomté de Louvigny, au moulin Baille sur les Landes, le circuit vous offre une traversée au nord du Béarn sur la commune de Malaussanne, à la limite des Landes.

Très facile

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 04 59 24

English : Malaussanne Du moulin VTT

From the church of Saint André (12th century), dating from the viscounty of Louvigny, to the Baille mill on the Landes, the circuit offers you a crossing in the north of Béarn on the commune of Malaussanne, at the limit of the Landes.

Deutsch : Malaussanne Du moulin VTT

Von der Kirche Saint André (12. Jh.) aus der Zeit der Vicomté de Louvigny bis zur Mühle Baille in Les Landes bietet Ihnen der Rundweg eine Fahrt durch den Norden des Béarn in der Gemeinde Malaussanne an der Grenze zu Les Landes.

Italiano :

Dalla chiesa di Saint André (XII secolo), risalente alla viscontea di Louvigny, al mulino di Baille sulle Landes, l’itinerario attraversa il nord del Béarn fino al comune di Malaussanne, al confine con le Landes.

Español : Malaussanne Du moulin VTT

Desde la iglesia de Saint André (siglo XII), que data del vizcondado de Louvigny, hasta el molino de Baille, en las Landas, la ruta le lleva por el norte del Béarn hasta el municipio de Malaussanne, en el límite de las Landas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine