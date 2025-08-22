Mallette pédagogique Ombres sur l’Alpage Lullin Haute-Savoie

Mallette pédagogique Ombres sur l’Alpage

Mallette pédagogique Ombres sur l’Alpage 74470 Lullin Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mallette pédagogique à destination des groupes d’enfants de 11 à 14 ans, pour se mettre en scène dans l’alpage de Très le Mont et au sommet du Forchat.

http://www.histoiressecretesdesalpesduleman.com/ +33 4 50 73 71 53

English :

Educational kit for groups of children aged 11 to 14 years old, to set the scene in the mountain pasture of Très le Mont and at the summit of Le Forchat.

Deutsch :

Pädagogischer Koffer für Kindergruppen von 11 bis 14 Jahren, um sich auf der Alm von Très le Mont und auf dem Gipfel des Forchat in Szene zu setzen.

Italiano :

Un kit didattico per gruppi di ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per recitare la loro vita nell’alpeggio di Très le Mont e sulla cima del Forchat.

Español :

Un kit pedagógico para grupos de niños de 11 a 14 años, para escenificar su vida en los pastos del Très le Mont y en la cumbre del Forchat.

