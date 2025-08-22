Mallette pédagogique Secrets de Fées Habère-Poche Haute-Savoie

Mallette pédagogique Secrets de Fées

Mallette pédagogique Secrets de Fées Plateau des Moises 74420 Habère-Poche Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une mallette pédagogique à destination des groupes d’enfants pour comprendre les ressources offertes par l’environnement montagnard (forêts, pâturages, eau, activités de loisirs) et les menaces qui pèsent sur leur avenir.

http://www.histoiressecretesdesalpesduleman.com/ +33 4 50 39 54 46

English :

An educational kit for groups of children to understand the resources offered by the mountain environment (forests, pastures, water, recreational activities) and the threats to their future.

Deutsch :

Ein pädagogischer Koffer für Kindergruppen, um die von der Bergwelt gebotenen Ressourcen (Wälder, Weiden, Wasser, Freizeitaktivitäten) und die Bedrohungen für ihre Zukunft zu verstehen.

Italiano :

Un kit didattico per gruppi di bambini per comprendere le risorse offerte dall’ambiente montano (foreste, pascoli, acqua, attività ricreative) e le minacce per il loro futuro.

Español :

Un kit educativo para que grupos de niños comprendan los recursos que ofrece el medio montañoso (bosques, pastos, agua, actividades de ocio) y las amenazas que se ciernen sobre su futuro.

