Marais et petits monts Bresles Oise

Marais et petits monts A pieds Facile

Marais et petits monts Aire de pique-nique après le stade, 30 rue de la Trye 60510 Bresles Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4600.0 Tarif :

Sillonnant une zone humide, cette petite boucle de 5 km s’élance depuis Bresles en direction du massif forestier de Hez. En route, vous franchissez la rivière Trye, pénétrez dans le marais, longez les cressonnières et contournez le Petit Mont.

Le site est géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Facile

English : Marais et petits monts

Criss-crossing a wetland area, this short 5 km loop sets off from Bresles in the direction of the Hez forest massif. En route, you cross the Trye river, enter the marsh, pass watercress beds and round Petit Mont.

The site is managed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Deutsch : Marais et petits monts

Dieser 5 km lange Rundweg führt durch ein Feuchtgebiet und beginnt in Bresles in Richtung des Waldmassivs von Hez. Unterwegs überqueren Sie den Fluss Trye, wandern durch das Sumpfgebiet, vorbei an Kressefeldern und um den Petit Mont herum.

Das Gebiet wird vom Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France verwaltet.

Italiano :

Attraversando una zona umida, questo breve percorso di 5 km parte da Bresles in direzione del massiccio forestale di Hez. Durante il percorso si attraversa il fiume Trye, si entra nella palude, si costeggiano le aiuole di crescione e si aggira il Petit Mont.

Il sito è gestito dal Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Español : Marais et petits monts

Atravesando una zona húmeda, este corto bucle de 5 km parte de Bresles en dirección al macizo forestal de Hez. Por el camino, se cruza el río Trye, se entra en la marisma, se pasa junto a los berros y se rodea el Petit Mont.

El sitio está gestionado por el Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France