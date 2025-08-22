Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Givry Saône-et-Loire
Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Givry Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise
Vignobles & Découvertes Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Avenue de Chalon 71640 Givry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/ +33 3 85 48 37 97
English : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise
Deutsch : Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data