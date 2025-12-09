Marie Gouverneur Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Marie Gouverneur

Marie Gouverneur 13 bis 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont Somme Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Visites guidées en attelage avec des chevaux Henson et de traits boulonnais dans la région de la Baie de Somme.

En plein coeur du Marquenterre, à 2h30 de la région parisienne, cette belle campagne verdoyante saura vous ravir. Venez vous détendre et profiter de moments en famille, amis ou en groupe.

Votre cocher sera là pour vous conter l’histoire des chevaux, de la région, de la faune et de la flore locale.

Les principaux départs se font depuis Saint-Quentin-en-Tourmont, le village des chevaux Henson, du domaine du Marquenterre et du parc ornithologique.

Trajet de village, de chemins, de plaine et de forêt , voila de quoi satisfaire tous les amoureux de la nature et de l’histoire locale.

Pour toute demande pour les groupes (nécessitant deux attelages) il est possible d’adapter les sorties à vos envies.

Venez respirer le bon air de la mer en pleine campagne.

+33 6 11 36 56 54

English :

Guided carriage tours with Henson and Boulonnais draught horses in the Baie de Somme region.

In the heart of the Marquenterre region, 2h30 from Paris, this beautiful green countryside will delight you. Come and relax and enjoy time with family, friends or groups.

Your coachman will be on hand to tell you all about the horses, the region and the local flora and fauna.

The main departures are from Saint-Quentin-en-Tourmont, the village of Henson horses, the Domaine du Marquenterre and the ornithological park.

With routes through villages, paths, plains and forests, there’s something for everyone who loves nature and local history.

For all group requests (requiring two carriages) we can adapt the outings to your wishes.

Come and breathe in the fresh sea air in the heart of the countryside.

Deutsch :

Geführte Touren im Gespann mit Henson- und Boulonnais-Zugpferden in der Region der Somme-Bucht.

Im Herzen des Marquenterre, 2,5 Stunden von der Pariser Region entfernt, wird Sie diese schöne grüne Landschaft begeistern. Entspannen Sie sich und genießen Sie Momente mit der Familie, mit Freunden oder in der Gruppe.

Ihr Kutscher wird Ihnen die Geschichte der Pferde, der Region und der lokalen Flora und Fauna erzählen.

Die Hauptabfahrten erfolgen von Saint-Quentin-en-Tourmont, dem Dorf der Henson-Pferde, der Domaine du Marquenterre und dem Vogelpark.

Die Strecke führt durch Dörfer, Wege, Ebenen und Wälder und bietet für jeden Liebhaber der Natur und der lokalen Geschichte etwas.

Für Gruppen (die zwei Gespanne benötigen) können wir die Ausflüge Ihren Wünschen anpassen.

Kommen Sie und atmen Sie die frische Meeresluft auf dem Land.

Italiano :

Visite guidate in carrozza con cavalli Henson e cavalli da tiro Boulonnais nella regione della Baie de Somme.

Nel cuore della regione di Marquenterre, a 2 ore da Parigi, questa splendida campagna verde vi incanterà. Venite a rilassarvi e a godervi il tempo con la famiglia, gli amici o i gruppi.

Il vostro cocchiere sarà a vostra disposizione per raccontarvi tutto sui cavalli, sulla regione e sulla flora e fauna locali.

Le partenze principali sono da Saint-Quentin-en-Tourmont, il villaggio dei cavalli Henson, la tenuta di Marquenterre e il parco ornitologico.

Un percorso che attraversa villaggi, vicoli, pianure e foreste, per tutti gli amanti della natura e della storia locale.

Per eventuali richieste di gruppi (che richiedono due carrozze), possiamo adattare le uscite ai vostri desideri.

Venite a respirare l’aria fresca del mare nel cuore della campagna.

Español :

Paseos guiados en carruaje con caballos Henson y caballos de tiro Boulonnais en la región de Baie de Somme.

En el corazón de la región de Marquenterre, a 2 horas y media de París, esta hermosa campiña verde le encantará. Venga a relajarse y a disfrutar en familia, con amigos o en grupo.

Su cochero le contará todo sobre los caballos, la región y la fauna y flora locales.

Las principales salidas son desde Saint-Quentin-en-Tourmont, el pueblo de caballos de Henson, la finca de Marquenterre y el parque ornitológico.

Un recorrido por pueblos, callejuelas, llanuras y bosques, para todos los amantes de la naturaleza y la historia local.

Para cualquier solicitud de grupo (que requiera dos carruajes), podemos adaptar las salidas a sus deseos.

Venga a respirar el aire puro del mar en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2016-05-16 par ADRT80