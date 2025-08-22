Marijoulet de Chanac VTT n°5 Chanac Lozère

Marijoulet de Chanac VTT n°5 VTT de descente Facile

Marijoulet de Chanac VTT n°5 Place de la Vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 8232.0 Tarif :

Petit circuit facile longeant le Lot , au coeur de Chanac et du hameau de Marijoulet.Circuit VTT N°5 (balisage vert)

Facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A short, easy circuit along the Lot river, in the heart of Chanac and the hamlet of Marijoulet.MTB Circuit N°5 (green markings)

Deutsch :

Kleine, leichte Strecke entlang des Lot im Herzen von Chanac und dem Weiler Marijoulet. Mountainbike-Route Nr. 5 (grüne Markierung)

Italiano :

Un circuito breve e facile lungo il Lot, nel cuore di Chanac e della frazione di Marijoulet.Circuito VTT N°5 (segnaletica verde)

Español :

Un circuito corto y fácil a lo largo del Lot, en el corazón de Chanac y la aldea de Marijoulet.Circuito VTT N°5 (marcas verdes)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère