Mas Camargues Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Mas Camargues Marche nordique Très facile

Mas Camargues Pont sur le Tarn avant le Mas Camargues 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 3094.0 Tarif :

Ce mas à l’architecture étonnante est le point de départ d’un sentier qui plonge le promeneur dans l’atmosphère très particulière de la plaine du Haut Tarn.

+33 4 66 45 81 94

English :

This farmhouse, with its astonishing architecture, is the starting point for a trail that immerses visitors in the very special atmosphere of the Haut Tarn plain.

Deutsch :

Dieses Landhaus mit seiner erstaunlichen Architektur ist der Ausgangspunkt eines Pfades, der den Wanderer in die ganz besondere Atmosphäre der Ebene des Haut Tarn eintauchen lässt.

Italiano :

Questo casale, dall’architettura sorprendente, è il punto di partenza di un percorso che immerge i visitatori nell’atmosfera del tutto particolare della piana dell’Haut Tarn.

Español :

Esta granja, de arquitectura sorprendente, es el punto de partida de un recorrido que sumerge al visitante en el ambiente tan especial de la llanura del Haut Tarn.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère