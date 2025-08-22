Masquières, à travers la forêt du Verdus Masquières Lot-et-Garonne

Masquières, à travers la forêt du Verdus En VTT Difficulté moyenne

Masquières, à travers la forêt du Verdus 47370 Masquières Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Ce circuit traverse d’abord un vignoble, puis passe le long d’un lac avant de s’enfoncer dans la forêt du Verdus sur des chemins sinueux et caillouteux, sous des ombrages très denses.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Masquières, à travers la forêt du Verdus

This circuit first crosses a vineyard, then passes along a lake before going into the forest of Verdus on winding and stony paths, under very dense shade.

Deutsch : Masquières, à travers la forêt du Verdus

Dieser Weg führt zunächst durch einen Weinberg, dann an einem See vorbei, bevor er auf kurvigen, steinigen Wegen unter dichtem Schatten in den Verdus-Wald führt.

Italiano :

Questo circuito attraversa dapprima un vigneto, poi costeggia un lago prima di addentrarsi nella foresta di Verdus su sentieri tortuosi e sassosi, sotto un’ombra molto fitta.

Español : Masquières, à travers la forêt du Verdus

Este circuito atraviesa primero un viñedo, luego pasa junto a un lago antes de adentrarse en el bosque de Verdus por caminos sinuosos y pedregosos, bajo una sombra muy densa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine