Mauvezin, entre Gupie et Caubon Mauvezin-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :
D’un ruisseau à l’autre, promenade bucolique à travers les paysages traditionnels des coteaux du Marmandais, entre vignobles, bois et prairies.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
English : Mauvezin, entre Gupie et Caubon
From stream to stream, a bucolic stroll through the traditional landscapes of the Marmandais hillsides, between vineyards, woods and meadows.
Deutsch :
Von einem Bach zum anderen, ein bukolischer Spaziergang durch die traditionellen Landschaften der Hänge des Marmandais, zwischen Weinbergen, Wäldern und Wiesen.
Italiano :
Da un ruscello all’altro, una passeggiata bucolica attraverso i paesaggi tradizionali delle colline del Marmandais, tra vigneti, boschi e prati.
Español : Mauvezin, entre Gupie et Caubon
De un arroyo a otro, un bucólico paseo por los paisajes tradicionales de las laderas de Marmandais, entre viñedos, bosques y prados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine