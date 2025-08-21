Mauvezin, entre Gupie et Caubon Mauvezin-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Mauvezin, entre Gupie et Caubon A pieds Difficulté moyenne

Mauvezin, entre Gupie et Caubon 47200 Mauvezin-sur-Gupie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11500.0

D’un ruisseau à l’autre, promenade bucolique à travers les paysages traditionnels des coteaux du Marmandais, entre vignobles, bois et prairies.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Mauvezin, entre Gupie et Caubon

From stream to stream, a bucolic stroll through the traditional landscapes of the Marmandais hillsides, between vineyards, woods and meadows.

Deutsch :

Von einem Bach zum anderen, ein bukolischer Spaziergang durch die traditionellen Landschaften der Hänge des Marmandais, zwischen Weinbergen, Wäldern und Wiesen.

Italiano :

Da un ruscello all’altro, una passeggiata bucolica attraverso i paesaggi tradizionali delle colline del Marmandais, tra vigneti, boschi e prati.

Español : Mauvezin, entre Gupie et Caubon

De un arroyo a otro, un bucólico paseo por los paisajes tradicionales de las laderas de Marmandais, entre viñedos, bosques y prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine