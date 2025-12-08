Micro-aventure L’échappée au fil de l’eau, les perles cachées de la Vologne Bruyères Vosges

Micro-aventure L’échappée au fil de l’eau, les perles cachées de la Vologne Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP Micro-aventure L’échappée au fil de l’eau, les perles cachées de la Vologne 50 Avenue du Cameroun 88600 Bruyères Vosges Grand Est

Une micro-aventure de 4 jours sur le GRP® du Tour de la Vologne !

Cette micro-aventure vous fera traverser une formidable diversité de milieux naturels, de paysages, d’ambiances et de villages au charme intemporel, au rythme de l’itinérance. En chemin la Tour de l’Avison, le musée Henri Mathieu, l’église romane de Champ-le-Duc, le jardin de Berchigranges, la curiosité géologique du Champ de Roches, les lacs de Gérardmer et de Longemer.

Carnet de route

1) Bruyères Barbey-Seroux (20,7 km)

2) Barbey-Seroux Xonrupt -Longemer (15,1 km)

3) Xonrupt-Longemer Granges-Aumontzey (20 km)

4) Granges Aumontzey Bruyères (22,7 km)

Partez pour une micro-aventure de 4 jours au cœur des Vosges, entre forêts profondes, chaos rocheux, lacs de montagne et villages pittoresques. Depuis Bruyères, le GRP® du Tour de la Vologne vous guide au rythme de l’eau, des rivières fougueuses aux rives paisibles de Longemer et Gérardmer.

Chaque étape réserve son lot de découvertes panoramas grandioses, patrimoine méconnu, jardins remarquables, roches mystérieuses et récits d’histoire. Un itinéraire ressourçant, idéal pour s’évader quelques jours, marcher léger et se reconnecter à la nature.

English :

A 4-day micro-adventure on the GRP® Tour de la Vologne!

This micro-adventure will take you through an incredible diversity of natural environments, landscapes, atmospheres and villages with timeless charm, at the rhythm of the itinerary. Along the way: the Tour de l’Avison, the Henri Mathieu museum, the Romanesque church of Champ-le-Duc, the Berchigranges garden, the geological curiosity of Champ de Roches, the lakes of Gérardmer and Longemer.

Route planner

1) Bruyères ? Barbey-Seroux (20.7 km)

2) Barbey-Seroux Xonrupt-Longemer (15.1 km)

3) Xonrupt-Longemer Granges-Aumontzey (20 km)

4) Granges Aumontzey Bruyères (22.7 km)

Set off on a 4-day micro-adventure in the heart of the Vosges, between deep forests, rocky chaos, mountain lakes and picturesque villages. From Bruyères, the GRP® Tour de la Vologne guides you along the water?s edge, from the raging rivers to the peaceful shores of Longemer and Gérardmer.

Each stage offers a wealth of discoveries: breathtaking panoramas, little-known heritage, remarkable gardens, mysterious rocks and tales of history. A rejuvenating itinerary, ideal for getting away from it all for a few days, walking lightly and reconnecting with nature.

Deutsch :

Ein viertägiges Mikroabenteuer auf dem GRP® der Tour de la Vologne!

Dieses Mikroabenteuer führt Sie im Rhythmus des Wanderns durch eine enorme Vielfalt an natürlichen Umgebungen, Landschaften, Stimmungen und Dörfern mit zeitlosem Charme. Unterwegs: der Avison-Turm, das Henri-Mathieu-Museum, die romanische Kirche von Champ-le-Duc, der Garten von Berchigranges, die geologische Kuriosität des Champ de Roches, die Seen von Gérardmer und Longemer.

Reisetagebuch

1) Bruyères ? Barbey-Seroux (20,7 km)

2) Barbey-Seroux Xonrupt -Longemer (15,1 km)

3) Xonrupt-Longemer Granges-Aumontzey (20 km)

4) Granges Aumontzey Bruyères (22,7 km)

Begeben Sie sich auf ein viertägiges Mikroabenteuer im Herzen der Vogesen, zwischen tiefen Wäldern, Felsenchaos, Bergseen und malerischen Dörfern. Von Bruyères aus führt Sie der GRP® Tour de la Vologne im Rhythmus des Wassers von den wilden Flüssen zu den ruhigen Ufern von Longemer und Gérardmer.

Auf jeder Etappe gibt es viel zu entdecken: grandiose Panoramen, unbekanntes Kulturerbe, bemerkenswerte Gärten, geheimnisvolle Felsen und Geschichten aus der Geschichte. Eine erholsame Route, ideal, um ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen, mit leichtem Gepäck zu wandern und sich mit der Natur zu verbinden.

Italiano :

Una micro-avventura di 4 giorni sul GRP® Tour de la Vologne!

Questa micro-avventura vi porterà attraverso un’incredibile diversità di ambienti naturali, paesaggi, atmosfere e villaggi dal fascino senza tempo, al ritmo dell’itinerario. Lungo il percorso: la Tour de l’Avison, il museo Henri Mathieu, la chiesa romanica di Champ-le-Duc, il giardino di Berchigranges, le curiosità geologiche di Champ de Roches, i laghi di Gérardmer e Longemer.

Pianificazione dell’itinerario

1) Bruyères ? Barbey-Seroux (20,7 km)

2) Barbey-Seroux Xonrupt-Longemer (15,1 km)

3) Xonrupt-Longemer Granges-Aumontzey (20 km)

4) Granges Aumontzey Bruyères (22,7 km)

Partite per una micro-avventura di 4 giorni nel cuore dei Vosgi, tra profonde foreste, caos roccioso, laghi di montagna e villaggi pittoreschi. Da Bruyères, il GRP® Tour de la Vologne vi guida lungo l’acqua, dai fiumi impetuosi alle tranquille rive di Longemer e Gérardmer.

Ogni tappa offre una ricchezza di scoperte: panorami mozzafiato, patrimoni poco conosciuti, giardini notevoli, rocce misteriose e racconti di storia. Un itinerario rigenerante, ideale per staccare la spina per qualche giorno, camminare con leggerezza e riconnettersi con la natura.

Español :

¡Una microaventura de 4 días en el GRP® Tour de la Vologne!

Esta microaventura le llevará a través de una asombrosa diversidad de entornos naturales, paisajes, ambientes y pueblos con encanto intemporal, al ritmo del itinerario. Por el camino: la Tour de l’Avison, el museo Henri Mathieu, la iglesia románica de Champ-le-Duc, el jardín de Berchigranges, la curiosidad geológica de Champ de Roches, los lagos de Gérardmer y Longemer.

Planificador de itinerarios

1) Bruyères ? Barbey-Seroux (20,7 km)

2) Barbey-Seroux Xonrupt-Longemer (15,1 km)

3) Xonrupt-Longemer Granges-Aumontzey (20 km)

4) Granges Aumontzey Bruyères (22,7 km)

Emprenda una microaventura de 4 días en el corazón de los Vosgos, entre bosques profundos, caos rocosos, lagos de montaña y pueblos pintorescos. Desde Bruyères, el GRP® Tour de la Vologne le guía a lo largo del agua, desde los caudalosos ríos hasta las tranquilas orillas de Longemer y Gérardmer.

Cada etapa ofrece una gran cantidad de descubrimientos: panoramas impresionantes, patrimonio poco conocido, jardines notables, rocas misteriosas y relatos de la historia. Un itinerario rejuvenecedor, ideal para evadirse durante unos días, caminar sin prisas y reconectar con la naturaleza.

