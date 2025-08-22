Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac A cheval Difficile

Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac 47800 Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Tracé dans la vallée de la Dourdenne, affluent de la rivière Dropt, ce circuit relie trois villages et trois églises aux clochers pointus. Classé difficile par sa longueur, il ne l’est pas par son relief peu marqué.

+33 5 53 66 14 14

English : Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac

Traced in the Dourdenne valley, a tributary of the river Dropt, this circuit links three villages and three churches with pointed bell towers. Classified as difficult because of its length, it is not so difficult because of its relief which is not very marked.

Deutsch : Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac

Im Tal der Dourdenne, einem Nebenfluss des Dropt, verbindet diese Strecke drei Dörfer und drei Kirchen mit spitzen Glockentürmen. Aufgrund seiner Länge wird er als schwierig eingestuft, nicht aber wegen seines wenig ausgeprägten Reliefs.

Italiano :

Questo percorso, nella valle della Dourdenne, affluente del fiume Dropt, collega tre villaggi e tre chiese con campanili a punta. Classificato come difficile per la sua lunghezza, non lo è per il suo dolce rilievo.

Español : Miramont-de-Guyenne vers Roumagne et Saint-Pardoux-Issac

Esta ruta, en el valle de la Dourdenne, afluente del río Dropt, une tres pueblos y tres iglesias con campanarios puntiagudos. Clasificada como difícil por su longitud, no lo es por su suave relieve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine