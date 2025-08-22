MONSIEUR HULOT ET LE CAMP DE LA TORPILLE Saint-Nazaire Loire-Atlantique

MONSIEUR HULOT ET LE CAMP DE LA TORPILLE

MONSIEUR HULOT ET LE CAMP DE LA TORPILLE 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

En se dirigeant vers le chemin côtier à partir Du Square des 4 Frères Berthaud, vous découvrirez la vue magnifique de la Pointe de Chémoulin pour rejoindre ensuite le surprenant et inattendu Camp de la Torpille, lieu chargé d’histoire. Cette balade se poursuit entre forêt et bocages.

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/balades-et-randonnees-a-pied/

English :

Heading towards the coastal path from the Square des 4 Frères Berthaud, you will discover the magnificent view of the Pointe de Chémoulin to then reach the surprising and unexpected Camp de la Torpille, a place steeped in history. This walk continues between forest and hedgerows.

Deutsch :

Wenn Sie vom Square des 4 Frères Berthaud aus in Richtung des Küstenwegs gehen, entdecken Sie die herrliche Aussicht auf die Pointe de Chémoulin und erreichen dann das überraschende und unerwartete Camp de la Torpille, einen geschichtsträchtigen Ort. Diese Wanderung setzt sich zwischen Wäldern und Heckenlandschaften fort.

Italiano :

Dirigendosi verso il sentiero costiero dalla piazza dei 4 fratelli Berthaud, si scopre la magnifica vista della Pointe de Chémoulin per poi raggiungere il sorprendente e inaspettato Camp de la Torpille, un luogo ricco di storia. La passeggiata prosegue tra boschi e siepi.

Español :

Dirigiéndose hacia el camino de la costa desde la plaza de los 4 hermanos Berthaud, descubrirá la magnífica vista de la punta de Chémoulin y luego llegará al sorprendente e inesperado Campo de la Torpille, un lugar lleno de historia. Este paseo continúa entre bosques y setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire