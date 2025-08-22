Mont Daunis VTT N° 38 Prévenchères Lozère

Mont Daunis VTT N° 38 VTT de descente Difficulté moyenne

Mont Daunis VTT N° 38 Place de l’église 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 135 Distance : 22547.0 Tarif :

Prévenchères ne se limite pas à ce que l’on en voit de la route. En pénétrant dans le village, vous pourrez remarquer l’église à clocher peigne du XII° siècle ainsi que le prieuré, actuelle mairie. Il subsiste également un majestueux tilleul de Sully, planté en 1601 pour célébrer la naissance du roi Louis XIII.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There’s more to Prévenchères than meets the eye from the road. As you enter the village, you’ll notice the 12th-century church with its combed steeple and the priory, now the town hall. There is also a majestic Sully lime tree, planted in 1601 to celebrate the birth of King Louis XIII.

Deutsch :

Prévenchères ist mehr als nur das, was man von der Straße aus sieht. Wenn Sie in das Dorf hineinfahren, können Sie die Kirche mit dem Kammglockenturm aus dem 12. Jahrhundert sowie das Priorat, das heutige Rathaus, sehen. Außerdem gibt es noch eine majestätische Sully-Linde, die 1601 zur Feier der Geburt von König Ludwig XIII. gepflanzt wurde.

Italiano :

A Prévenchères c’è molto di più di quello che si vede dalla strada. Entrando nel villaggio, noterete la chiesa del XII secolo con il suo campanile a pettine e il priorato, oggi sede del municipio. C’è anche un maestoso tiglio di Sully, piantato nel 1601 per celebrare la nascita del re Luigi XIII.

Español :

Prévenchères es mucho más de lo que se ve desde la carretera. Al entrar en el pueblo, destaca la iglesia del siglo XII con su campanario peinado y el priorato, hoy ayuntamiento. También hay un majestuoso tilo de Sully, plantado en 1601 para celebrar el nacimiento del rey Luis XIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère