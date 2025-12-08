Mont des Verrières n°2 Les Fourgs Doubs

Mont des Verrières n°2 En VTT assistance électrique Difficile

À plus de 1000 m d’altitude, le circuit explore toutes les facettes de ce haut plateau, conduit au belvédère de la Roche Sarrazine. Là, s’offre une belle vue sur le plateau d’Arlier, le Château de Joux, le Larmont, le Grand Taureau, le Fort Mahler et sur le Moine qui surplombe Ornans. Le sentier passe à proximité de l’Oratoire de Notre-Dame des Buclés, au cœur de la forêt du même nom.

English :

At an altitude of over 1000 m, the tour explores all the facets of this high plateau, leading to the Roche Sarrazine lookout. From here, there is a beautiful view of the Arlier plateau, the Château de Joux, the Larmont, the Grand Taureau, Fort Mahler and the Moine overlooking Ornans. The trail passes close to the Oratoire de Notre-Dame des Buclés, in the heart of the forest of the same name.

Deutsch :

Auf einer Höhe von über 1000 m erkundet der Rundweg alle Facetten dieses Hochplateaus und führt zum Aussichtspunkt Roche Sarrazine. Hier bietet sich ein schöner Blick auf das Plateau d’Arlier, das Château de Joux, den Larmont, den Grand Taureau, das Fort Mahler und auf den Moine, der Ornans überragt. Der Weg führt in der Nähe des Oratoriums Notre-Dame des Buclés vorbei, das im Herzen des gleichnamigen Waldes liegt.

Italiano :

A oltre 1000 m di altitudine, il percorso esplora tutte le sfaccettature di questo altopiano e conduce al belvedere della Roche Sarrazine. Da qui si gode di una bella vista sull’altopiano dell’Arlier, sul castello di Joux, sul Larmont, sul Grand Taureau, sul Forte Mahler e sul Moine che sovrasta Ornans. Il sentiero passa vicino all’Oratorio di Notre-Dame des Buclés, nel cuore dell’omonima foresta.

Español :

A más de 1.000 m de altitud, el itinerario explora todas las facetas de este altiplano hasta el mirador de Roche Sarrazine. Desde aquí, se puede contemplar la meseta de Arlier, el castillo de Joux, el Larmont, el Grand Taureau, el fuerte Mahler y el Moine que domina Ornans. El sendero pasa cerca del Oratorio de Notre-Dame des Buclés, en el corazón del bosque del mismo nombre.

