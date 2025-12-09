Mont d’Évillers Évillers Doubs
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Très difficile
Église d'Évillers 25520 Évillers Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14420.0
Le sentier arpente les bois et prairies pour arriver sur le balcon surplombant la vallée de la Loue avec ses belvédères.
https://explore.doubs.fr/trek/1737
English :
The path winds through woods and meadows to reach the balcony overlooking the Loue valley with its belvederes.
Deutsch :
Der Weg führt durch Wälder und Wiesen bis zu einem Balkon mit Blick auf das Loue-Tal mit seinen Aussichtspunkten.
Italiano :
Il sentiero si snoda tra boschi e prati per raggiungere il balcone che si affaccia sulla valle della Loue, con i suoi belvedere.
Español :
El sendero serpentea entre bosques y prados para llegar al balcón que domina el valle del Loue, con sus miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data