Mont d’Évillers Évillers Doubs

Mont d’Évillers Évillers Doubs vendredi 1 mai 2026.

Mont d’Évillers A pieds Très difficile

Mont d’Évillers Église d’Évillers 25520 Évillers Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14420.0 Tarif :

Le sentier arpente les bois et prairies pour arriver sur le balcon surplombant la vallée de la Loue avec ses belvédères.
Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1737  

English :

The path winds through woods and meadows to reach the balcony overlooking the Loue valley with its belvederes.

Deutsch :

Der Weg führt durch Wälder und Wiesen bis zu einem Balkon mit Blick auf das Loue-Tal mit seinen Aussichtspunkten.

Italiano :

Il sentiero si snoda tra boschi e prati per raggiungere il balcone che si affaccia sulla valle della Loue, con i suoi belvedere.

Español :

El sendero serpentea entre bosques y prados para llegar al balcón que domina el valle del Loue, con sus miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data