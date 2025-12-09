Mont d’Or Métabief Doubs

Mont d’Or Vélo de route Difficile

Mont d’Or Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 24570.0 Tarif :

Boucle des crêtes avec vues panoramiques.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4229

English :

Ridge loop with panoramic views.

Deutsch :

Kammschleife mit Panoramablick.

Italiano :

Anello di cresta con vista panoramica.

Español :

Bucle de cresta con vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data