Mont Ramey n° 3 Métabief Doubs
Mont Ramey n° 3 Métabief Doubs vendredi 1 mai 2026.
Mont Ramey n° 3 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Mont Ramey n° 3 Place Xavier Authier, Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9300.0 Tarif :
Aux portes de la Suisse, une échappée rapide sous les falaises du Mont d’Or.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/3853
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the gateway to Switzerland, a quick escape under the cliffs of Mont d’Or.
Deutsch :
An den Toren der Schweiz, eine schnelle Flucht unter den Klippen des Mont d’Or.
Italiano :
Alle porte della Svizzera, una rapida fuga sotto le scogliere del Mont d’Or.
Español :
A las puertas de Suiza, una escapada rápida bajo los acantilados del Mont d’Or.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
À voir aussi à Métabief (Doubs)
- Bike park de Métabief VTT de descente Métabief Doubs 1 mai 2026
- Station de métabief Métabief Doubs 1 mai 2026
- Location de matériel de ski Gaby Sport Sport 2000 Métabief Doubs 1 mai 2026
- Sports Neige Skiset -Location de matériel de ski Métabief Doubs 1 mai 2026
- Location de matériel de ski Intersport Alti 1000 Métabief Doubs 1 mai 2026