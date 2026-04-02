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Mont Ramey n° 3 Métabief Doubs

Mont Ramey n° 3 Métabief Doubs vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Mont Ramey n° 3 Métabief

Adresse : Métabief

Ville : 25370 Métabief

Département : Doubs

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Mont Ramey n° 3 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Mont Ramey n° 3 Place Xavier Authier, Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

Aux portes de la Suisse, une échappée rapide sous les falaises du Mont d’Or.
Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3853  

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English :

At the gateway to Switzerland, a quick escape under the cliffs of Mont d’Or.

Deutsch :

An den Toren der Schweiz, eine schnelle Flucht unter den Klippen des Mont d’Or.

Italiano :

Alle porte della Svizzera, una rapida fuga sotto le scogliere del Mont d’Or.

Español :

A las puertas de Suiza, una escapada rápida bajo los acantilados del Mont d’Or.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data

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