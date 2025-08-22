Mont Saint-Mard Trosly-Breuil Oise

Mont Saint-Mard A pieds Très facile

Mont Saint-Mard Carrefour de la Fontaine Maître Jean 60350 Trosly-Breuil Oise Hauts-de-France

Seuls quelques monts dépassent la centaine de mètres dans l’Oise, c’est le cas du Mont Saint Mard (134 m) au pied duquel s’étire le village de Vieux-Moulin.

La promenade concoctée ne part pas à l’assaut du Mont mais favorise une découverte de cette belle hêtraie. Il n’en reste pas moins que si vous êtes curieux et bon marcheur, sachez que la pente nord du mont Saint-Mard recèle à quelques centaines de mètres du parcours, un monument mégalithique, dénommé la Pierre qui tourne ou Pierre Torniche.

English : Mont Saint-Mard

Only a handful of mountains in the Oise region exceed a hundred meters in height, such as Mont Saint Mard (134 m), at the foot of which lies the village of Vieux-Moulin.

The walk we have devised is not an assault on the Mont, but rather a discovery of this beautiful beech forest. However, if you’re a curious walker, the northern slope of Mont Saint-Mard is home to a megalithic monument known as the Pierre qui tourne or Pierre Torniche.

Deutsch : Mont Saint-Mard

Im Departement Oise gibt es nur wenige Berge , die höher als 100 Meter sind, wie der Mont Saint Mard (134 m), an dessen Fuß sich das Dorf Vieux-Moulin erstreckt.

Die Wanderung führt Sie nicht auf den Berg, sondern durch den schönen Buchenwald. Wenn Sie neugierig und gut zu Fuß sind, sollten Sie wissen, dass sich am Nordhang des Mont Saint-Mard einige hundert Meter vom Weg entfernt ein megalithisches Monument befindet, das als Pierre qui tourne oder Pierre Torniche bezeichnet wird.

Italiano :

Nella regione dell’Oise ci sono solo pochi monti che superano i cento metri di altezza, come il Mont Saint Mard (134 m), ai piedi del quale si trova il villaggio di Vieux-Moulin.

La passeggiata che abbiamo ideato non mira a scalare il Monte, ma a scoprire questa bella foresta di faggi. Tuttavia, se siete curiosi e bravi camminatori, sappiate che sul versante nord del Mont Saint-Mard, a poche centinaia di metri dal percorso, si trova un monumento megalitico noto come Pierre qui tourne o Pierre Torniche.

Español : Mont Saint-Mard

En la región de Oise sólo hay unos pocos montes de más de cien metros de altura, como el Mont Saint Mard (134 m), a cuyos pies se encuentra el pueblo de Vieux-Moulin.

El paseo que hemos ideado no pretende subir al Mont, sino descubrir este hermoso hayedo. No obstante, si es curioso y buen caminante, debe saber que en la ladera norte del Monte Saint-Mard, a unos cientos de metros de la ruta, hay un monumento megalítico conocido como Pierre qui tourne o Pierre Torniche.

