Mont Saint-Roch Burnand Saône-et-Loire

Mont Saint-Roch En VTT assistance électrique Facile

Mont Saint-Roch La Buissonnière 71460 Burnand Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Partez à la découverte du village de Burnand en passant par le Mont Saint-Roch. Vous passerez devant le Château (privé), aux belles toitures polychromées qui dominent le village blotti dans une combe.

Facile

English :

Discover the village of Burnand by way of Mont Saint-Roch. You will pass in front of the Castle (private), with its beautiful polychrome roofs that dominate the village nestled in a combe.

Deutsch :

Machen Sie sich auf den Weg, um das Dorf Burnand zu entdecken, indem Sie den Mont Saint-Roch überqueren. Sie kommen am Schloss (privat) mit seinen schönen, vielfarbigen Dächern vorbei, die das in einen Talkessel geschmiegte Dorf überragen.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Burnand passando per Mont Saint-Roch. Passerete davanti al castello (privato), con i suoi splendidi tetti policromi, che domina il villaggio incastonato in una valle.

Español :

Descubra el pueblo de Burnand pasando por Mont Saint-Roch. Pasará por el castillo (privado), con sus hermosos tejados policromados que dominan el pueblo enclavado en un valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data