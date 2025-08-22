Montagne d’Attiche Ribécourt-Dreslincourt Oise
Montagne d’Attiche Ribécourt-Dreslincourt Oise vendredi 1 mai 2026.
Montagne d’Attiche A pieds Difficile
Montagne d’Attiche Place de la République, Mairie 60170 Ribécourt-Dreslincourt Oise Hauts-de-France
Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :
Boucle de 24 km traversant 3 communes Ribécourt-Dreslincourt, Cambronne lès Ribécourt et Chiry Ourscamp. Circuit alliant découverte du patrimoine historique, bâti ( églises, monuments aux morts, châteaux, calvaires, blockhaus) et traversée de forêt et plaines. De nombreux pupitres d’interprétation et tables d’orientation agrémentent la randonnée.
English : Montagne d’Attiche
24 km loop through 3 communes: Ribécourt-Dreslincourt, Cambronne lès Ribécourt and Chiry Ourscamp. This trail combines the discovery of historical and built heritage (churches, war memorials, castles, calvaries, blockhouses) with the crossing of forests and plains. Numerous interpretation desks and orientation tables enhance the walk.
Deutsch : Montagne d’Attiche
24 km langer Rundweg, der durch drei Gemeinden führt: Ribécourt-Dreslincourt, Cambronne lès Ribécourt und Chiry Ourscamp. Dieser Rundweg verbindet die Entdeckung des historischen und baulichen Erbes (Kirchen, Kriegerdenkmäler, Schlösser, Kalvarienberge, Blockhäuser) mit der Durchquerung von Wäldern und Ebenen. Zahlreiche Interpretationspulte und Orientierungstische schmücken die Wanderung.
Italiano :
Un percorso ad anello di 24 km attraverso 3 villaggi: Ribécourt-Dreslincourt, Cambronne lès Ribécourt e Chiry Ourscamp. Questo percorso combina la scoperta del patrimonio storico ed edilizio (chiese, monumenti ai caduti, castelli, calvari, fortini) con l’attraversamento di boschi e pianure. Lungo il percorso sono presenti numerosi banchi di interpretazione e tavoli di orientamento.
Español : Montagne d’Attiche
Recorrido en bucle de 24 km que atraviesa 3 municipios: Ribécourt-Dreslincourt, Cambronne lès Ribécourt y Chiry Ourscamp. Este itinerario combina el descubrimiento del patrimonio histórico y edificado (iglesias, monumentos de guerra, castillos, calvarios, blocaos) con la travesía de bosques y llanuras. Hay numerosos mostradores de interpretación y mesas de orientación a lo largo del recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France