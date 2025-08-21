Montaimont par le cirque des Nants Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Montaimont par le cirque des Nants Randonnée pédestre en boucle



Un circuit à la demi-journée, idéal pour une découverte familiale de la randonnée en montagne. Un avant goût des longues virées.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Loop walk Montaimont via the cirque des Nants

This half-day excursion is an ideal for exploring the mountains as a family, and a great preview to longer adventures.

Deutsch :

Eine Halbtagestour, ideal für Familien, um das Wandern in den Bergen zu entdecken. Ein Vorgeschmack auf lange Touren.

Italiano :

Un’escursione di mezza giornata, ideale per introdurre la famiglia all’escursionismo in montagna. Un’anticipazione dei tour più lunghi.

Español : Recorrido circular Montaimont por el circo des Nants

Una excursión de medio día, ideal para iniciarse en familia en el senderismo de montaña. Un anticipo de excursiones más largas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme