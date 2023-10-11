Montbrison, le tour de la ville Parcours thématique Montbrison Loire

Montbrison, le tour de la ville Parcours thématique Centre social 42600 Montbrison Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrir ou redécouvrir Montbrison des quais du Vizézy au calvaire, baladez-vous au coeur et autour de la ville.

English : Montbrison, le tour de la ville

Discover or rediscover Montbrison: from the banks of the Vizézy to the Calvaire, stroll in and around the town.

On sale in our tourist offices.

Deutsch : Montbrison, le tour de la ville

Montbrison entdecken oder wiederentdecken: Von den Ufern des Vizézy bis zum Kalvarienberg können Sie im Herzen und in der Umgebung der Stadt spazieren gehen.

Erhältlich in unseren Maison du Tourisme.

Italiano :

Scoprite o riscoprite il Montbrison: dalle rive del Vizézy al Calvario, passeggiate in città e nei dintorni.

In vendita presso i nostri uffici turistici.

Español : Montbrison, le tour de la ville

Descubra o redescubra Montbrison: desde las orillas del Vizézy hasta el Calvario, pasee por la ciudad y sus alrededores.

A la venta en nuestras oficinas de turismo.

