Montée au refuge des Marches depuis le parking du Prec Orelle Savoie

Montée au refuge des Marches depuis le parking du Prec

Montée au refuge des Marches depuis le parking du Prec 73140 Orelle Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un itinéraire sportif à destination des bons marcheurs

English : Access to the refuge des Marche from the Prec parking

A sporty route for good walkers

Deutsch :

Eine sportliche Route für gute Wanderer

Italiano :

Un percorso sportivo per buoni camminatori

Español :

Una ruta deportiva para buenos caminantes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme