Montée cyclo à Val Thorens par la Côte-Derrière Moûtiers Savoie

Montée cyclo à Val Thorens par la Côte-Derrière

Montée cyclo à Val Thorens par la Côte-Derrière 80 Square de la Liberté 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

1354 Points -Cette variante de la montée classique à Val Thorens, est toute aussi longue et difficile que l’autre, mais a l’avantage d’une plus grande tranquillité.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Cycling up to Val Thorens via Côte-Derrière

1354 Points -This variant of the classic ascent to Val Thorens is just as long and difficult as the other, but has the advantage of greater tranquillity.

Deutsch :

1354 Punkte Diese Variante des klassischen Aufstiegs nach Val Thorens ist genauso lang und schwierig wie die andere, hat aber den Vorteil, dass es ruhiger ist.

Italiano :

1354 Punti Questa variante della classica salita a Val Thorens è lunga e difficile come l’altra, ma ha il vantaggio di essere più tranquilla.

Español :

1354 Puntos Esta variante de la ascensión clásica a Val Thorens es igual de larga y difícil que la otra, pero tiene la ventaja de ser más tranquila.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme