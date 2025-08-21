Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Courchevel) Brides-les-Bains Savoie

Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Courchevel)

Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Courchevel) Rue Emile Machet 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Montée bornée depuis la vallée jusqu’au col de la Loze qui permet une jonction avec Méribel. Pas de voiture de l’altiport jusqu’au col et panorama magnifique. Cet itinéraire est le premier maillon de l’itinéraire vélo de haute altitude des 3 vallées.

English : Cycling up Col de la Loze (Courchevel side)

The road ends at the altiport, at an altitude of over 2000 m. Kilometre posts and a timing system have been installed so cyclists can time their ascent.

Deutsch :

Beschränkter Aufstieg vom Tal bis zum Col de la Loze, der eine Verbindung nach Méribel ermöglicht. Keine Autos vom Altiport bis zum Pass und herrliches Panorama. Diese Route ist das erste Glied der 3-Täler-Hochalpen-Radroute.

Italiano :

Una leggera salita dalla valle al Col de la Loze, dove si può raggiungere Méribel. Dall’altiporto al passo non ci sono auto e la vista è magnifica. Questo percorso è il primo anello dell’itinerario ciclistico d’alta quota delle 3 Vallées.

Español :

Una suave subida desde el valle hasta el Col de la Loze, donde se puede enlazar con Méribel. No hay coches desde el altiport hasta el puerto, y las vistas son magníficas. Esta ruta es el primer eslabón del itinerario ciclista de gran altitud de los 3 valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme