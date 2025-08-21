Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Méribel-Mottaret) Brides-les-Bains Savoie

Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Méribel-Mottaret)

Montée cyclo du Col de la Loze (Versant Méribel-Mottaret) Rue Emile Machet 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Montée à travers la vallée au départ de Brides. Les virages avant les Allues seront les plus soutenus avant la montée du col proprement dite. C’est sur cette dernière partie que vous aller découvrir ce nouveau parcours et ses forts %.

+33 4 79 55 20 64

English : Cycling up Col de la Loze (Méribel-Mottaret side)

The Tour de France stopped off in Méribel in 1973. Kilometre posts have been installed for cyclists. Contact the tourist office for details.

Deutsch :

Aufstieg durch das Tal von Brides aus. Die Kurven vor Les Allues sind die stärksten, bevor der eigentliche Anstieg zum Pass beginnt. Auf diesem letzten Abschnitt werden Sie diese neue Strecke und ihre hohen Prozentsätze entdecken.

Italiano :

Una salita attraverso la valle da Brides. I tornanti prima di Les Allues saranno i più impegnativi prima della salita al passo stesso. È in quest’ultimo tratto che scoprirete questo nuovo percorso e le sue elevate pendenze.

Español :

Una subida por el valle desde Brides. Las curvas antes de Les Allues serán las más exigentes antes de la subida al puerto propiamente dicho. Es en este último tramo donde descubrirá esta nueva ruta y sus elevadas pendientes.

