Montgaillard, un village perché Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Montgaillard, un village perché En VTT Très facile

Montgaillard, un village perché 47230 Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5200.0 Tarif :

Cette petite boucle permet de découvrir les multiples facettes des paysages des coteaux de l’Albret, bois, céréales, vignes. Ce circuit est mitoyen de celui de Vianne Montgaillard. Il peut ainsi être ajouté à ce dernier pour un périple de près de 9 km.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Montgaillard, un village perché

This small loop allows you to discover the multiple facets of the landscapes of the Albret hillsides, woods, cereals and vineyards. This circuit is adjacent to that of Vianne Montgaillard. It can thus be added to the latter for a journey of nearly 9 km.

Deutsch : Montgaillard, un village perché

Auf diesem kleinen Rundweg können Sie die vielfältigen Facetten der Landschaft an den Hängen des Albret entdecken: Wälder, Getreidefelder, Weinberge. Dieser Rundweg grenzt an den Rundweg von Vianne Montgaillard. Er kann also an letzteren angehängt werden, um eine fast 9 km lange Tour zu absolvieren.

Italiano :

Questo piccolo anello permette di scoprire le molteplici sfaccettature dei paesaggi delle colline dell’Albret, dei boschi, dei cereali e delle vigne. Questo circuito è adiacente a quello di Vianne Montgaillard. Si può quindi aggiungere a quest’ultimo per un tragitto di quasi 9 km.

Español : Montgaillard, un village perché

Este pequeño bucle permite descubrir las múltiples facetas de los paisajes de las laderas de Albret, los bosques, los cereales y las viñas. Este circuito es adyacente al de Vianne Montgaillard. Por lo tanto, puede añadirse a este último para un recorrido de casi 9 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine