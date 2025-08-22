Montgaillard, vers le vignoble de Gache Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Montgaillard, vers le vignoble de Gache En VTT Facile

Montgaillard, vers le vignoble de Gache 47230 Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Cette boucle fait la liaison entre les circuits de Vianne, Lavardac, Barbaste et ceux de Buzet -sur-Baïse. Les vignobles sont très présents au nord et au sud. Le centre est plutôt boisé.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Montgaillard, vers le vignoble de Gache

This loop connects the circuits of Vianne, Lavardac, Barbaste and Buzet-sur-Baïse. The vineyards are very present in the north and south. The center is rather wooded.

Deutsch : Montgaillard, vers le vignoble de Gache

Dieser Rundweg stellt eine Verbindung zwischen den Rundwegen von Vianne, Lavardac, Barbaste und denen von Buzet -sur-Baïse her. Im Norden und Süden sind die Weinberge stark vertreten. Das Zentrum ist eher bewaldet.

Italiano :

Questo anello collega i circuiti di Vianne, Lavardac, Barbaste e Buzet-sur-Baïse. I vigneti sono molto presenti a nord e a sud. Il centro è piuttosto boscoso.

Español : Montgaillard, vers le vignoble de Gache

Este bucle une los circuitos de Vianne, Lavardac, Barbaste y Buzet-sur-Baïse. Los viñedos están muy presentes en el norte y el sur. El centro es bastante arbolado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine