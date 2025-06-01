Montigny à VTT Les Cent-Acres Seine-Maritime

Montigny à VTT Les Cent-Acres Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Montigny à VTT

Montigny à VTT 76590 Les Cent-Acres Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 6500.0 Tarif :

Idéale pour une balade en famille, cette boucle rurale de 6,5 km n’est pas prête de vous décevoir ! Un voyage au cœur de la vallée de la Scie, entre le vieux bois de Montigny et les champs typiques du Pays de Caux, où le temps est comme suspendu. Vous ne pourrez qu’être séduit par cette belle rando VTT d’une heure.

Avec ses chemins plats, vous pourrez partir sur le circuit Montigny sans avoir à vous soucier de la difficulté ! Après un court passage en forêt vous voici rapidement au creux de la Vallée où coule paisiblement la Scie, un petit cours d’eau qu’il vous faudra traverser, au sec bien sûr ! Prenez le temps d’apprécier la vue à 360 degrés sur les paysages typiques du pays de Caux et imprégniez-vous de l’atmosphère paisible de cet endroit. La suite du parcours se déroule ensuite sur un ravissant petit chemin en lisière de forêt qui vous offre une palette de verts ou un dégradé d’oranges selon la saison à laquelle vous y serez. Ouvrez grand les yeux et profitez de ces moments uniques !

Continuez votre périple avec un peu d’histoire en empruntant une petite partie du GR210, sur les traces du Chasse-Marée . Long de 80 km, cet itinéraire suit au plus près l’ancienne route du poisson qui reliait autrefois Dieppe à Rouen. Le chasse-marée désignait la profession des mareyeurs qui acheminaient les produits de la pêche depuis la mer vers Rouen et Paris.

De retour dans la forêt, vous apercevrez une grande clairière. C’est au fond de celle-ci que vous découvrirez le château de Montigny, aujourd’hui devenu une propriété privée. Plus que quelques tour de pédale et vous voici de retour au point de départ avec de belles images plein la tête !

Notre petit conseil de fin équipez-vous de façon adaptée, car les chemins de forêt peuvent être boueux en cas de pluie.

English : Montigny à VTT

Ideal for a family outing, this 6.5 km rural loop is not likely to disappoint you! A trip to the heart of the Saw Valley, between the old woods of Montigny and the typical fields of the Pays de Caux, where time is as if suspended. You can only be seduced by this beautiful one-hour mountain bike ride

With its flat paths, you will be able to leave on the Montigny circuit without having to worry about the difficulty! After a short passage in the forest, you will quickly find yourself in the hollow of the valley where the Saw flows peacefully, a small stream that you will have to cross, in the dry of course! Take the time to enjoy the 360 degree view of the typical landscapes of the Pays de Caux and soak up the peaceful atmosphere of this place. The rest of the route then takes place on a lovely little path on the edge of the forest which offers you a palette of greens or a gradation of oranges depending on the season you will be there. Open your eyes wide and enjoy these unique moments!

Continue your journey with a bit of history by taking a small part of the GR210, in the footsteps of the « Chasse-Marée ». 80 km long, this itinerary follows as closely as possible the old « fish road » that once linked Dieppe to Rouen. The « Chasse-marée » was the profession of the fish merchants who transported the fish products from the sea to Rouen and Paris

Back in the forest, you will see a large clearing. It is at the bottom of this clearing that you will discover the Château de Montigny, now a private property. Just a few more pedal turns and you’re back at the starting point with beautiful pictures in your head!

Our little tip at the end: equip yourself appropriately, as the forest paths can get muddy in case of rain.

Deutsch :

Dieser 6,5 km lange ländliche Rundweg ist ideal für einen Spaziergang mit der ganzen Familie und wird Sie nicht enttäuschen! Eine Reise ins Herz des Sägetals, zwischen dem alten Wald von Montigny und den typischen Feldern des Pays de Caux, wo die Zeit wie aufgehoben ist. Sie werden von dieser schönen, einstündigen Mountainbike-Tour nur begeistert sein

Dank der flachen Wege können Sie auf der Montigny-Runde starten, ohne sich Gedanken über den Schwierigkeitsgrad machen zu müssen! Nach einer kurzen Waldpassage befinden Sie sich schnell in einem Tal, in dem die Säge friedlich fließt, ein kleiner Wasserlauf, den Sie überqueren müssen, natürlich im Trockenen! Nehmen Sie sich die Zeit, um den 360-Grad-Blick auf die typischen Landschaften des Pays de Caux zu genießen und die friedliche Atmosphäre dieses Ortes in sich aufzunehmen. Der weitere Weg führt dann über einen entzückenden kleinen Pfad am Waldrand, der Ihnen je nach Jahreszeit, in der Sie sich dort aufhalten, eine Palette von Grüntönen oder eine Abstufung von Orangen bietet. Machen Sie die Augen weit auf und genießen Sie diese einzigartigen Momente!

Setzen Sie Ihre Reise mit ein wenig Geschichte fort, indem Sie einen kleinen Teil des GR210 auf den Spuren des « Chasse-Marée » zurücklegen. Diese 80 km lange Route folgt so nah wie möglich der alten « Fischstraße », die einst Dieppe mit Rouen verband. Der « chasse-marée » bezeichnete den Beruf der Fischhändler, die die Fischereierzeugnisse vom Meer nach Rouen und Paris brachten

Wenn Sie wieder in den Wald zurückkehren, sehen Sie eine große Lichtung. Am Ende dieser Lichtung entdecken Sie das Schloss Montigny, das sich heute in Privatbesitz befindet. Nur noch wenige Pedalumdrehungen und Sie sind mit vielen schönen Bildern im Kopf wieder am Ausgangspunkt angekommen!

Unser kleiner Tipp zum Schluss: Rüsten Sie sich passend aus, denn die Waldwege können bei Regen schlammig sein.

Italiano :

Ideale per una passeggiata in famiglia, questo anello rurale di 6,5 km non vi deluderà! Un viaggio nel cuore della valle della Scie, tra l’antico bosco di Montigny e i tipici campi del Pays de Caux, dove il tempo è sospeso. Non potete che lasciarvi sedurre da questo bellissimo giro in mountain bike di un’ora

Grazie ai suoi sentieri pianeggianti, potrete partire per il circuito di Montigny senza preoccuparvi della difficoltà! Dopo un breve passaggio nel bosco, vi troverete presto nella conca della valle dove scorre tranquillo lo Scie, un piccolo fiume che dovrete attraversare, naturalmente all’asciutto! Prendetevi il tempo per apprezzare la vista a 360 gradi sui paesaggi tipici del Pays de Caux e immergetevi nell’atmosfera tranquilla di questo luogo. Il resto del percorso si svolge poi su un delizioso sentierino ai margini del bosco, che offre una tavolozza di verdi o di arancioni, a seconda della stagione in cui ci si trova. Aprite bene gli occhi e godetevi questi momenti unici!

Continuate il vostro viaggio con un po’ di storia percorrendo un piccolo tratto del GR210, sulle orme della « Chasse-Marée ». Questo percorso di 80 km segue da vicino l’antica « via del pesce » che un tempo collegava Dieppe a Rouen. La « chasse-marée » era la professione dei pescivendoli che trasportavano i prodotti ittici dal mare a Rouen e Parigi

Tornati nella foresta, vedrete una grande radura. Alla fine di questa radura, scoprirete lo Château de Montigny, oggi proprietà privata. Ancora qualche giro di pedale e si torna al punto di partenza con bellissime immagini in testa!

Un ultimo consiglio: assicuratevi di essere adeguatamente equipaggiati, perché i sentieri della foresta possono essere fangosi in caso di pioggia.

Español :

Ideal para un paseo en familia, este bucle rural de 6,5 km no le decepcionará Un viaje al corazón del valle de Scie, entre el antiguo bosque de Montigny y los campos típicos del Pays de Caux, donde el tiempo se suspende. Sólo puede dejarse seducir por este hermoso paseo en bicicleta de montaña de una hora de duración

Gracias a sus caminos llanos, podrá emprender el circuito de Montigny sin preocuparse por la dificultad Tras un breve paso por el bosque, pronto se encontrará en la hondonada del valle donde fluye tranquilamente el Scie, un pequeño río que tendrá que cruzar, ¡en seco, por supuesto! Tómese su tiempo para apreciar la vista de 360 grados de los paisajes típicos del Pays de Caux y empápese de la atmósfera de paz de este lugar. El resto de la ruta transcurre por un delicioso sendero en la linde del bosque, que le ofrece una paleta de verdes o de tonos anaranjados, según la estación del año en que se encuentre. Abra bien los ojos y disfrute de estos momentos únicos

Continúe su viaje con un poco de historia recorriendo una pequeña parte del GR210, tras las huellas de la « Chasse-Marée ». Esta ruta de 80 km sigue de cerca la antigua « ruta del pescado » que antaño unía Dieppe con Rouen. La « chasse-marée » era la profesión de los pescaderos que transportaban los productos del mar a Rouen y París

De vuelta al bosque, verás un gran claro. Al final de este claro, descubrirá el Château de Montigny, ahora una propiedad privada. Unas cuantas vueltas más al pedal y estarás de vuelta en el punto de partida con hermosas imágenes en tu cabeza

Nuestro último consejo: asegúrese de ir bien equipado, ya que los caminos del bosque pueden estar embarrados cuando llueve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme