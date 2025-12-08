Monts croisés Avoudrey Doubs
Monts croisés Avoudrey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Monts croisés Gravel bike Très difficile
Monts croisés Gare d’Avoudrey 25690 Avoudrey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 73020.0 Tarif :
Un itinéraire sportif qui offre de très nombreux points de vue, aux portes du Haut Doubs.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/279
English :
A sporty itinerary offering numerous viewpoints at the gateway to the Haut Doubs.
Deutsch :
Eine sportliche Route, die sehr viele Aussichtspunkte bietet, vor den Toren des Haut Doubs.
Italiano :
Un percorso sportivo che offre numerosi punti di osservazione alle porte dell’Haut Doubs.
Español :
Un recorrido deportivo que ofrece numerosos miradores a las puertas del Haut Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data